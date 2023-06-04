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    Самуэль Нтанда - статистика

    #41 | Нападающий
    Имя Самуэль
    Фамилия Нтанда
    Команда Сампдория
    Состав Молодежный
    Родной город Брюссель
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июня 2005 (17 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.06.2023 88' - 90' Наполи 2:0 Сампдория Италия. Серия А, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.06.2023 88' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Сампдория (Генуя)
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