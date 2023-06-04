Самуэль Нтанда - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Нтанда
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 2005 (17 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Нтанда
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 2005 (17 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.06.2023
|88' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Сампдория (Генуя)