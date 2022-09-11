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    Самуэль Данчак - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Самуэль
    Фамилия Данчак
    Команда Млада Болеслав
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 марта 1998 (25 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 70' - 90' Словацко 2:1 Млада Болеслав Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 65' - 90' Млада Болеслав 2:2 Динамо Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Млада Болеслав 16 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 70' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    25.02.2023 65' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    29.01.2023 1' -45' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:0 Зброевка (Брно)
    06.11.2022 1' -71' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:0 Теплице (Теплице)
    1'
    29.10.2022 68' -90' Баник (Острава) 3:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    72'
    23.10.2022 1' -80' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 4:3 Богемианс 1905 (Прага)
    16.10.2022 1' -54' Славия (Прага) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    08.10.2022 1' -80' Виктория (Пльзень) 2:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    26'
    17.09.2022 1' -90' Слован (Либерец) 1:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    34'
    11.09.2022 62' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    03.09.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    31.08.2022 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    27.08.2022 67' -90' Пардубице (Пардубице) 0:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    20.08.2022 1' -86' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:3 Спарта (Прага)
    13.08.2022 70' -90' Зброевка (Брно) 3:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    07.08.2022 1' -63' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    30.07.2022 1' -90' Фастав (Злин) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
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