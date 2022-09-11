Самуэль Данчак - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Данчак
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Данчак
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|70' - 90'
|Словацко
|2:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|65' - 90'
|Млада Болеслав
|2:2
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|16
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|70' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|25.02.2023
|65' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|29.01.2023
|1' -45'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:0
|Зброевка (Брно)
|06.11.2022
|1' -71'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:0
|Теплице (Теплице)
|1'
|29.10.2022
|68' -90'
|Баник (Острава)
|3:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|72'
|23.10.2022
|1' -80'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|4:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|16.10.2022
|1' -54'
|Славия (Прага)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|08.10.2022
|1' -80'
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|26'
|17.09.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|34'
|11.09.2022
|62' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|03.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|27.08.2022
|67' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|20.08.2022
|1' -86'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:3
|Спарта (Прага)
|13.08.2022
|70' -90'
|Зброевка (Брно)
|3:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|07.08.2022
|1' -63'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.07.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)