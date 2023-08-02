Руслан Тахаев - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Шагин Оглы
|Фамилия
|Тахаев
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 2004 (19 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Шагин Оглы
|Фамилия
|Тахаев
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 2004 (19 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|80' -90'
|2DROTS (Москва)
|2:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)