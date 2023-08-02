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    Руслан Тахаев - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Руслан
    Отчество Шагин Оглы
    Фамилия Тахаев
    Команда Сахалин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июня 2004 (19 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.08.2023 80' - 90' 2DROTS 2:0 Сахалин Россия. Кубок, 1/256 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сахалин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2023 80' -90' 2DROTS (Москва) 2:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
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