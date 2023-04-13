Руслан Леонов - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Леонов
|Команда
|Динамо Брл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Благовещенск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Леонов
|Команда
|Динамо Брл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Благовещенск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2023
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск
|1:4
|Динамо Брл
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур