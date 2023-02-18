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    Росс Мунро - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Росс
    Фамилия Мунро
    Команда Росс Каунти
    Состав Основной
    Родной город Инвернесс
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 апреля 2000 (22 года)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Росс Каунти 0:2 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    25.02.2023 Был в запасе Росс Каунти 4:0 Данди Юнайтед Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    18.02.2023 Был в запасе Сент-Миррен 1:0 Росс Каунти Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
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