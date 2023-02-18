Росс Мунро - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Росс
|Фамилия
|Мунро
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Инвернесс
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Росс
|Фамилия
|Мунро
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Инвернесс
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти
|0:2
|Мазервелл
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти
|4:0
|Данди Юнайтед
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен
|1:0
|Росс Каунти
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур