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    Росс Догерти - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Росс
    Фамилия Догерти
    Команда Партик Тисл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 января 1993 (30 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.06.2023 1' - 120' Росс Каунти 3:1
    (5:4)п         		Партик Тисл Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи, ответный матч
    213' 61'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партик Тисл 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.06.2023 1' -120' Росс Каунти (Дингволл) 3:1
    (5:4)п    		 Партик Тисл (Глазго)
    213' 61'
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