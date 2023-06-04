Росс Догерти - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Росс
|Фамилия
|Догерти
|Команда
|Партик Тисл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1993 (30 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Росс
|Фамилия
|Догерти
|Команда
|Партик Тисл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1993 (30 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.06.2023
|1' - 120'
|Росс Каунти
|
3:1
(5:4)п
|Партик Тисл
|Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи, ответный матч
|213' 61'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партик Тисл
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.06.2023
|1' -120'
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:1
(5:4)п
|Партик Тисл (Глазго)
|213' 61'