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    Роман Железный - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Андреевич
    Фамилия Железный
    Команда Торпедо-БелАЗ
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 декабря 2004 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.06.2023 86' - 90' Торпедо-БелАЗ 1:1 Энергетик-БГУ Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
    87'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-БелАЗ 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.06.2023 86' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    87'
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