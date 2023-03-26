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    Роман Шишков - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Роман
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Шишков
    Команда Шинник
    Состав Молодежный
    Родной город Ярославль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 августа 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.03.2023 Был в запасе Шинник 3:0 Нефтехимик Россия. Первая лига, 24 тур
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