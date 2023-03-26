Роман Шишков - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Шишков
|Команда
|Шинник
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ярославль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Роман
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Шишков
|Команда
|Шинник
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ярославль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.03.2023
|Был в запасе
|Шинник
|3:0
|Нефтехимик
|Россия. Первая лига, 24 тур