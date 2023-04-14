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    Роман Пилецкий - статистика

    #81 | Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Пилецкий
    Команда Нафтан
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июня 2003 (19 лет)
    Рост 169
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 1' - 90' Нафтан 0:0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нафтан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:0 Минск (Минск)
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