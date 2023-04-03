Роман Петров - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тосно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Роман
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тосно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|1' - 60'
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч