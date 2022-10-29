Роки Бушири - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Роки
|Фамилия
|Бушири
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Имя
|Роки
|Фамилия
|Бушири
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хиберниан
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.01.2023
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:2
|Данди Юнайтед (Данди)
|08.01.2023
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:3
|Хиберниан (Эдинбург)
|02.01.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|37'
|28.12.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:4
|Селтик (Глазго)
|24.12.2022
|1' -61'
|Хиберниан (Эдинбург)
|4:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|15.12.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|08.11.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|04.11.2022
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|29.10.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|21.10.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|15.10.2022
|46' -90'
|Селтик (Глазго)
|6:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|20.08.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:2
|Рейнджерс (Глазго)
|44'
|07.08.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|30.07.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|90'