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    Роки Бушири - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Роки
    Фамилия Бушири
    Команда Хиберниан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 ноября 1999 (23 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хиберниан 14 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.01.2023 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 2:2 Данди Юнайтед (Данди)
    08.01.2023 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 2:3 Хиберниан (Эдинбург)
    02.01.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 3:0 Хиберниан (Эдинбург)
    37'
    28.12.2022 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 0:4 Селтик (Глазго)
    24.12.2022 1' -61' Хиберниан (Эдинбург) 4:0 Ливингстон (Ливингстон)
    15.12.2022 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 3:2 Хиберниан (Эдинбург)
    12.11.2022 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
    08.11.2022 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 0:2 Росс Каунти (Дингволл)
    04.11.2022 1' -90' Абердин (Абердин) 4:1 Хиберниан (Эдинбург)
    29.10.2022 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    21.10.2022 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    15.10.2022 46' -90' Селтик (Глазго) 6:1 Хиберниан (Эдинбург)
    20.08.2022 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 2:2 Рейнджерс (Глазго)
    44'
    07.08.2022 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 1:1 Хартс (Эдинбург)
    30.07.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 0:1 Хиберниан (Эдинбург)
    90'
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