Роберт Юкл - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Юкл
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 1998 (24 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Юкл
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 64'
|Спарта
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Теплице
|16
|1
|4
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -64'
|Спарта (Прага)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|12.11.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.11.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:0
|Теплице (Теплице)
|30.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Сигма (Оломоуц)
|61'
|23.10.2022
|1' -54'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|42'
|15.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|10'
|08.10.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|02.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|5:1
|Пардубице (Пардубице)
|17.09.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:2
|Теплице (Теплице)
|8'
|10.09.2022
|1' -73'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Спарта (Прага)
|64'
|03.09.2022
|46' -90'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|66'
|31.08.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|6:0
|Теплице (Теплице)
|27.08.2022
|1' -86'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Фастав (Злин)
|20.08.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|06.08.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|5:1
|Теплице (Теплице)
|30.07.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Виктория (Пльзень)
|23'