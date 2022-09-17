Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роберт Юкл - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Роберт
    Фамилия Юкл
    Команда Теплице
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 октября 1998 (24 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 64' Спарта 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 Был в запасе Яблонец 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Теплице 16 1 4 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -64' Спарта (Прага) 4:1 Теплице (Теплице)
    26.02.2023 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 4:1 Теплице (Теплице)
    12.11.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 2:1 Слован (Либерец)
    06.11.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:0 Теплице (Теплице)
    30.10.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 2:1 Сигма (Оломоуц)
    61'
    23.10.2022 1' -54' Словацко (Угерске-Градиште) 2:1 Теплице (Теплице)
    42'
    15.10.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 0:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    10'
    08.10.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 4:1 Теплице (Теплице)
    02.10.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 5:1 Пардубице (Пардубице)
    17.09.2022 1' -90' Зброевка (Брно) 2:2 Теплице (Теплице)
    8'
    10.09.2022 1' -73' Теплице (Теплице) 2:2 Спарта (Прага)
    64'
    03.09.2022 46' -90' Теплице (Теплице) 3:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    66'
    31.08.2022 1' -90' Славия (Прага) 6:0 Теплице (Теплице)
    27.08.2022 1' -86' Теплице (Теплице) 0:0 Фастав (Злин)
    20.08.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Теплице (Теплице)
    06.08.2022 1' -90' Слован (Либерец) 5:1 Теплице (Теплице)
    30.07.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 2:2 Виктория (Пльзень)
    23'
    • Читайте нас: 
    11