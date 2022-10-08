Павел Шулц - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Шулц
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Карловы Вары
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Шулц
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Карловы Вары
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|1:4
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|65'
|26.02.2023
|1' - 86'
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Спарта
|3:0
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Баник
|1:2
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|19
|3
|4
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:4
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|65'
|26.02.2023
|1' -86'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|19.02.2023
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|11.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Фастав (Злин)
|58' 78'
|29.01.2023
|1' -90'
|Славия (Прага)
|5:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|56'
|12.11.2022
|1' -88'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|18'
|05.11.2022
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|22.10.2022
|77' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|08.10.2022
|79' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|02.10.2022
|72' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|11.09.2022
|1' -89'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|68'
|03.09.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|18'
|30.08.2022
|76' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Спарта (Прага)
|27.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Баник (Острава)
|21.08.2022
|1' -82'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|14.08.2022
|1' -86'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:3
|Славия (Прага)
|73'
|07.08.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|31.07.2022
|46' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Богемианс 1905 (Прага)