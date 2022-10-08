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    Павел Шулц - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Павел
    Фамилия Шулц
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Родной город Карловы Вары
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 декабря 2000 (22 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Градец-Кралове 1:4 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    65'
    26.02.2023 1' - 86' Яблонец 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 90' Спарта 3:0 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 1' - 90' Баник 1:2 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Яблонец 19 3 4 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:4 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    65'
    26.02.2023 1' -86' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 4:1 Теплице (Теплице)
    19.02.2023 1' -90' Спарта (Прага) 3:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    11.02.2023 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.02.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:2 Фастав (Злин)
    58' 78'
    29.01.2023 1' -90' Славия (Прага) 5:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    56'
    12.11.2022 1' -88' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    18'
    05.11.2022 1' -90' Сигма (Оломоуц) 3:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    22.10.2022 77' -90' Слован (Либерец) 2:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    08.10.2022 79' -90' Пардубице (Пардубице) 1:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    02.10.2022 72' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:1 Зброевка (Брно)
    11.09.2022 1' -89' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    68'
    03.09.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 3:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    18'
    30.08.2022 76' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Спарта (Прага)
    27.08.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Баник (Острава)
    21.08.2022 1' -82' Фастав (Злин) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    14.08.2022 1' -86' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:3 Славия (Прага)
    73'
    07.08.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    31.07.2022 46' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Богемианс 1905 (Прага)
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