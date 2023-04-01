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    Павел Селезнев - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Павел
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Селезнев
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июня 2000 (22 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.04.2023 1' - 90' Торпедо-БелАЗ 2:1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    70'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сморгонь 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2023 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    70'
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