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    Пауди О'Коннор - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Пауди
    Фамилия О'Коннор
    Команда Линкольн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июля 1997 (25 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линкольн 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Линкольн (Линкольн)
    90'
    23.08.2022 1' -90' Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс) 2:3
    (1:3)п    		 Линкольн (Линкольн)
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