Патрик Броу - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Броу
|Команда
|Бэрроу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Карлайл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Броу
|Команда
|Бэрроу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Карлайл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бэрроу
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
|2:3
(1:3)п
|Линкольн (Линкольн)
|13'