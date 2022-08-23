Олли Ли - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Олли
|Фамилия
|Ли
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1991 (31 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Олли
|Фамилия
|Ли
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гиллинхэм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|74' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|23.08.2022
|1' -90'
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|1:0
(6:5)п
|Эксетер Сити (Эксетер)