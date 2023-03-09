Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Оливер Берг - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Оливер
    Фамилия Берг
    Команда Юргорден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 августа 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' Лех 2:0 Юргорден Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юргорден 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 1' -90' Лех (Познань) 2:0 Юргорден (Стокгольм)
    • Читайте нас: 
    11