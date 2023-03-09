Оливер Берг - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Берг
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Берг
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Лех
|2:0
|Юргорден
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Юргорден (Стокгольм)