Николас Пеннер - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Пеннер
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ческе-Будеевице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июня 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Пеннер
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ческе-Будеевице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июня 2001 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|77' - 90'
|Динамо
|1:0
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Динамо
|1:0
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Виктория
|2:1
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|8
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|77' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Славия (Прага)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|05.02.2023
|1' -66'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)
|38'
|28.01.2023
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|12.11.2022
|67' -90'
|Спарта (Прага)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|05.11.2022
|75' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:2
|Зброевка (Брно)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|6:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|27.08.2022
|1' -46'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|14.08.2022
|67' -77'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|77'
|07.08.2022
|85' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Спарта (Прага)
|31.07.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)