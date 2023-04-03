Никита Строилов - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Строилов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Никита
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Строилов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|88' - 90'
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч