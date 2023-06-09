Никита Бурак - статистика
#42 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Бурак
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 2004 (19 лет)
|Имя
|Никита
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Бурак
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.06.2023
|46' - 90'
|Динамо
|4:1
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2023
|46' -90'
|Динамо (Минск)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)