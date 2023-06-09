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    Никита Бурак - статистика

    #42 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Бурак
    Команда Динамо-Брест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 мая 2004 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.06.2023 46' - 90' Динамо 4:1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Брест 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.06.2023 46' -90' Динамо (Минск) 4:1 Динамо-Брест (Брест)
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