Михаил Зайцев - статистика
#5 | Нападающий
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Зайцев
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Павловск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Зайцев
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Павловск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|60' - 90'
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч