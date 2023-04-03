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    Михаил Зайцев - статистика

    #5 | Нападающий
    Имя Михаил
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Зайцев
    Команда Электрон
    Состав Основной
    Родной город Павловск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.04.2023 60' - 90' Электрон 0:3 Знамя Труда Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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