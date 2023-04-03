Мераби Кокошвили - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Мераби
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Кокошвили
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Мераби
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Кокошвили
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|Был в запасе
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур