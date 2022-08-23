Мэнни Монте - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Мэнни
|Фамилия
|Монте
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1995 (28 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Мэнни
|Фамилия
|Монте
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1995 (28 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уолсолл
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Уолсолл (Уолсолл)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|53'