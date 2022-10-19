Марвин Пьеринджер - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Пьеринджер
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1999 (23 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Пьеринджер
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1999 (23 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Падерборн
|2
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -58'
|Падерборн (Падерборн)
|1:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|18'
|19.10.2022
|1' -105'
|Падерборн (Падерборн)
|3:2
(5:4)п
|Вердер (Бремен)
|22' 85'