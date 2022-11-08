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    Марсел Льюис - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Марсел
    Фамилия Льюис
    Команда Бернли
    Состав Молодежный
    Родной город Кембридж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 сентября 2001 (21 год)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Бернли (Бернли)
    08.11.2022 90' -90' Бернли (Бернли) 3:1 Кроули Таун (Кроули)
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