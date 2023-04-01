Марк Краснов - статистика
#40 | Нападающий
|Имя
|Марк
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Краснов
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Марк
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Краснов
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.04.2023
|69' - 90'
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|70'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2023
|69' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|70'