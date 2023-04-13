Максим Попцов - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Попцов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 2005 (17 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Попцов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 2005 (17 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2023
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск
|1:4
|Динамо Брл
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур