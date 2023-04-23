Максим Ковалевич - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Ковалевич
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Максим
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Ковалевич
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.04.2023
|65' - 90'
|Энергетик-БГУ
|1:4
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2023
|65' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:4
|Шахтер (Солигорск)