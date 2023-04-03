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    Максим Аронов - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Андреевич
    Фамилия Аронов
    Команда Электрон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 октября 2003 (19 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.04.2023 72' - 90' Электрон 0:3 Знамя Труда Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
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