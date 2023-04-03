Максим Аронов - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Аронов
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Максим
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Аронов
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|72' - 90'
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч