Макар Кабаков - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Макар
|Отчество
|Семенович
|Фамилия
|Кабаков
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ижевск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Макар
|Отчество
|Семенович
|Фамилия
|Кабаков
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ижевск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2023
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск
|1:4
|Динамо Брл
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур