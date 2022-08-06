Майки О'Нил - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Майки
|Фамилия
|О'Нил
|Команда
|Престон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июня 2004 (18 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Майки
|Фамилия
|О'Нил
|Команда
|Престон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июня 2004 (18 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2022
|86' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|10.12.2022
|90' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Престон (Престон)
|03.09.2022
|81' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)