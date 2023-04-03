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    Махди Вадаев - статистика

    #95 | Полузащитник
    Имя Махди
    Отчество Сайханович
    Фамилия Вадаев
    Команда Электрон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 сентября 2004 (18 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.04.2023 Был в запасе Электрон 0:3 Знамя Труда Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
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