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    Лукаш Гавел - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Лукаш
    Фамилия Гавел
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Ческе-Будеевице
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июня 1996 (26 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Динамо 1:0 Славия Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 1' - 90' Млада Болеслав 2:2 Динамо Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    68'
    19.02.2023 1' - 90' Динамо 1:0 Богемианс 1905 Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    12.02.2023 1' - 90' Виктория 2:1 Динамо Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 21 3 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 1:0 Славия (Прага)
    25.02.2023 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    68'
    19.02.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 1:0 Богемианс 1905 (Прага)
    12.02.2023 1' -90' Виктория (Пльзень) 2:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    05.02.2023 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Слован (Либерец)
    28.01.2023 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    12.11.2022 1' -90' Спарта (Прага) 1:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    41'
    05.11.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 3:2 Зброевка (Брно)
    45'
    23.10.2022 1' -49' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    49'
    15.10.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 0:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    09.10.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Фастав (Злин)
    30'
    01.10.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    17.09.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Сигма (Оломоуц)
    11.09.2022 1' -90' Славия (Прага) 6:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    03.09.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    30.08.2022 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    27.08.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:1 Виктория (Пльзень)
    21.08.2022 1' -90' Слован (Либерец) 1:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    90'
    14.08.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    07.08.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Спарта (Прага)
    31.07.2022 1' -90' Пардубице (Пардубице) 0:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
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