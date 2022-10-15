Лукаш Гавел - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Гавел
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ческе-Будеевице
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Гавел
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ческе-Будеевице
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Динамо
|1:0
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Млада Болеслав
|2:2
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|68'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Динамо
|1:0
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Виктория
|2:1
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|21
|3
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Славия (Прага)
|25.02.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|68'
|19.02.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|12.02.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|05.02.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)
|28.01.2023
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|12.11.2022
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|41'
|05.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:2
|Зброевка (Брно)
|45'
|23.10.2022
|1' -49'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|49'
|15.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|30'
|01.10.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Сигма (Оломоуц)
|11.09.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|6:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|03.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|30.08.2022
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|27.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|21.08.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|90'
|14.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Спарта (Прага)
|31.07.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)