Лукаш Чмелик - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Чмелик
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жилина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Чмелик
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жилина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо
|1:0
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|75' - 90'
|Млада Болеслав
|2:2
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|74' - 90'
|Динамо
|1:0
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|17
|3
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Славия (Прага)
|25.02.2023
|75' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|19.02.2023
|74' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|05.02.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)
|12.11.2022
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|38'
|05.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:2
|Зброевка (Брно)
|23.10.2022
|46' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|79'
|15.10.2022
|46' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|85'
|09.10.2022
|1' -81'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|01.10.2022
|1' -57'
|Баник (Острава)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|50' 2'
|17.09.2022
|1' -46'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Сигма (Оломоуц)
|11.09.2022
|1' -46'
|Славия (Прага)
|6:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|03.09.2022
|1' -77'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|30.08.2022
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|83'
|27.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|21.08.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|14.08.2022
|1' -67'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|19'
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Спарта (Прага)
|38'