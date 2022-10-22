Лукас Черв - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Черв
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Черв
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Слован
|1:3
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|70'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Виктория
|2:1
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Слован
|2:2
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|78'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Слован
|0:1
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|22
|3
|3
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|70'
|25.02.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Слован (Либерец)
|18.02.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:2
|Сигма (Оломоуц)
|78'
|11.02.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|05.02.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)
|41'
|29.01.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Пардубице (Пардубице)
|40'
|12.11.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.11.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|30.10.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|3:0
|Слован (Либерец)
|22.10.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|41'
|16.10.2022
|1' -83'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|75'
|09.10.2022
|1' -57'
|Слован (Либерец)
|0:0
|Баник (Острава)
|50'
|02.10.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:0
|Слован (Либерец)
|17.09.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.09.2022
|1' -85'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:2
|Слован (Либерец)
|47'
|03.09.2022
|1' -67'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|31.08.2022
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|1:1
|Слован (Либерец)
|38'
|28.08.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:2
|Слован (Либерец)
|45'
|21.08.2022
|1' -75'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|14.08.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.08.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|5:1
|Теплице (Теплице)
|69'
|31.07.2022
|1' -67'
|Спарта (Прага)
|1:2
|Слован (Либерец)