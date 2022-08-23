Льюис Уокер - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Уокер
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Уокер
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гиллинхэм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -64'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
(5:6)п
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|23.08.2022
|1' -82'
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|1:0
(6:5)п
|Эксетер Сити (Эксетер)