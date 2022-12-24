Льюис Стивенсон - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Стивенсон
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 1988 (35 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Стивенсон
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 1988 (35 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ливингстон
|1:4
|Хиберниан
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Хиберниан
|2:0
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хиберниан
|17
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:4
|Хиберниан (Эдинбург)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|04.02.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|31.01.2023
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|28.01.2023
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|6:0
|Абердин (Абердин)
|73'
|14.01.2023
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:2
|Данди Юнайтед (Данди)
|26'
|08.01.2023
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:3
|Хиберниан (Эдинбург)
|02.01.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|28.12.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:4
|Селтик (Глазго)
|24.12.2022
|1' -77'
|Хиберниан (Эдинбург)
|4:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|15.12.2022
|87' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|90'
|12.11.2022
|1' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|08.11.2022
|39' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|04.11.2022
|81' -90'
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|29.10.2022
|78' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|15.10.2022
|1' -46'
|Селтик (Глазго)
|6:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|11.10.2022
|Был в запасе
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|08.10.2022
|65' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|03.09.2022
|66' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|27.08.2022
|69' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)