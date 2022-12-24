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    Льюис Стивенсон - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Льюис
    Фамилия Стивенсон
    Команда Хиберниан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 января 1988 (35 лет)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Ливингстон 1:4 Хиберниан Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 Был в запасе Хиберниан 2:0 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хиберниан 17 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 1:4 Хиберниан (Эдинбург)
    18.02.2023 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 2:0 Килмарнок (Килмарнок)
    04.02.2023 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 0:1 Хиберниан (Эдинбург)
    31.01.2023 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Хиберниан (Эдинбург)
    28.01.2023 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 6:0 Абердин (Абердин)
    73'
    14.01.2023 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 2:2 Данди Юнайтед (Данди)
    26'
    08.01.2023 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 2:3 Хиберниан (Эдинбург)
    02.01.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 3:0 Хиберниан (Эдинбург)
    28.12.2022 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 0:4 Селтик (Глазго)
    24.12.2022 1' -77' Хиберниан (Эдинбург) 4:0 Ливингстон (Ливингстон)
    15.12.2022 87' -90' Рейнджерс (Глазго) 3:2 Хиберниан (Эдинбург)
    90'
    12.11.2022 1' -90' Килмарнок (Килмарнок) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
    08.11.2022 39' -90' Хиберниан (Эдинбург) 0:2 Росс Каунти (Дингволл)
    04.11.2022 81' -90' Абердин (Абердин) 4:1 Хиберниан (Эдинбург)
    29.10.2022 78' -90' Хиберниан (Эдинбург) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    21.10.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    15.10.2022 1' -46' Селтик (Глазго) 6:1 Хиберниан (Эдинбург)
    11.10.2022 Был в запасе Данди Юнайтед (Данди) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
    08.10.2022 65' -90' Хиберниан (Эдинбург) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    01.10.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Хиберниан (Эдинбург)
    17.09.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 3:1 Абердин (Абердин)
    03.09.2022 66' -90' Хиберниан (Эдинбург) 1:0 Килмарнок (Килмарнок)
    27.08.2022 69' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
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