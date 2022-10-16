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    Ламин Джаво - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Ламин
    Фамилия Джаво
    Команда Фастав
    Состав Основной
    Родной город Банжул
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 марта 1995 (27 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фастав 15 3 0 3 0
    Млада Болеслав 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -62' Словацко (Угерске-Градиште) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    22'
    25.02.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    18.02.2023 72' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    12.02.2023 77' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:1 Пардубице (Пардубице)
    05.02.2023 Был в запасе Спарта (Прага) 4:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    13.11.2022 58' -90' Фастав (Злин) 0:4 Славия (Прага)
    05.11.2022 69' -90' Богемианс 1905 (Прага) 3:2 Фастав (Злин)
    29.10.2022 1' -85' Фастав (Злин) 0:3 Виктория (Пльзень)
    22.10.2022 1' -62' Сигма (Оломоуц) 2:1 Фастав (Злин)
    38' 23'
    16.10.2022 1' -78' Фастав (Злин) 2:1 Слован (Либерец)
    09.10.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Фастав (Злин)
    02.10.2022 1' -90' Фастав (Злин) 0:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    18.09.2022 1' -80' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Фастав (Злин)
    59'
    10.09.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:3 Зброевка (Брно)
    03.09.2022 1' -90' Спарта (Прага) 0:0 Фастав (Злин)
    30.08.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:1 Пардубице (Пардубице)
    27.08.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 0:0 Фастав (Злин)
    21.08.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    33'
    07.08.2022 1' -73' Славия (Прага) 4:1 Фастав (Злин)
    49' 37'
    30.07.2022 1' -72' Фастав (Злин) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
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