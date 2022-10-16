Ламин Джаво - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Ламин
|Фамилия
|Джаво
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Родной город
|Банжул
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Ламин
|Фамилия
|Джаво
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Родной город
|Банжул
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фастав
|15
|3
|0
|3
|0
|Млада Болеслав
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -62'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|22'
|25.02.2023
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|18.02.2023
|72' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|12.02.2023
|77' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|4:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|13.11.2022
|58' -90'
|Фастав (Злин)
|0:4
|Славия (Прага)
|05.11.2022
|69' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:2
|Фастав (Злин)
|29.10.2022
|1' -85'
|Фастав (Злин)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|22.10.2022
|1' -62'
|Сигма (Оломоуц)
|2:1
|Фастав (Злин)
|38' 23'
|16.10.2022
|1' -78'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|02.10.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|18.09.2022
|1' -80'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Фастав (Злин)
|59'
|10.09.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:3
|Зброевка (Брно)
|03.09.2022
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|0:0
|Фастав (Злин)
|30.08.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Пардубице (Пардубице)
|27.08.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Фастав (Злин)
|21.08.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|33'
|07.08.2022
|1' -73'
|Славия (Прага)
|4:1
|Фастав (Злин)
|49' 37'
|30.07.2022
|1' -72'
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)