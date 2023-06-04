Коул Маккиннон - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Коул
|Фамилия
|Маккиннон
|Команда
|Партик Тисл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 2003 (20 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Коул
|Фамилия
|Маккиннон
|Команда
|Партик Тисл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 2003 (20 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.06.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти
|
3:1
(5:4)п
|Партик Тисл
|Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи, ответный матч