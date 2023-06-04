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    Коул Маккиннон - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Коул
    Фамилия Маккиннон
    Команда Партик Тисл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 января 2003 (20 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.06.2023 Был в запасе Росс Каунти 3:1
    (5:4)п         		Партик Тисл Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи, ответный матч
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