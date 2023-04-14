Кирилл Забелин - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Забелин
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лида
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Забелин
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лида
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)