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    Кирилл Шаронов - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Кирилл
    Отчество Максимович
    Фамилия Шаронов
    Команда Знамя Труда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 ноября 2004 (18 лет)
    Рост 168
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.04.2023 Был в запасе Электрон 0:3 Знамя Труда Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
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