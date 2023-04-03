Кирилл Шаронов - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Шаронов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 2004 (18 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Шаронов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 2004 (18 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|Был в запасе
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур