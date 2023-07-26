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    Кирилл Попов - статистика

    #82 | Полузащитник
    Имя Кирилл
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Попов
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 апреля 2006 (17 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2023 Был в запасе Крылья Советов 2:3 Балтика Россия. Кубок, 1 тур
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