Кирилл Попов - статистика
#82 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 2006 (17 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 2006 (17 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов
|2:3
|Балтика
|Россия. Кубок, 1 тур