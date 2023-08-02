Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кирилл Могель - статистика

    #52 | Нападающий
    Имя Кирилл
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Могель
    Команда Сахалин
    Состав Основной
    Родной город Владивосток
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.08.2023 72' - 90' 2DROTS 2:0 Сахалин Россия. Кубок, 1/256 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сахалин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2023 72' -90' 2DROTS (Москва) 2:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    • Читайте нас: 