Килан Лебон - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Килан
|Фамилия
|Лебон
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Килан
|Фамилия
|Лебон
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2023
|1' -60'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Нефтчи (Баку)