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    Килан Лебон - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Килан
    Фамилия Лебон
    Команда Нефтчи
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июля 1997 (25 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.07.2023 1' - 60' Зенит 3:1 Нефтчи Кубок PARI Премьер, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтчи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.07.2023 1' -60' Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Нефтчи (Баку)
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