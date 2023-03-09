Карлос Морос - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Морос
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сагунто
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Морос
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сагунто
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Лех
|2:0
|Юргорден
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Юргорден (Стокгольм)