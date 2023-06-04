Кайл Тернер - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Тернер
|Команда
|Партик Тисл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Тернер
|Команда
|Партик Тисл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.06.2023
|1' - 120'
|Росс Каунти
|
3:1
(5:4)п
|Партик Тисл
|Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партик Тисл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.06.2023
|1' -120'
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:1
(5:4)п
|Партик Тисл (Глазго)