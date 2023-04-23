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    Иван Зеньков - статистика

    #96 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Витальевич
    Фамилия Зеньков
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Могилев
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 сентября 2003 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.04.2023 19' - 90' Энергетик-БГУ 1:4 Шахтер Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.04.2023 19' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:4 Шахтер (Солигорск)
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