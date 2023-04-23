Иван Зеньков - статистика
#96 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Зеньков
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 2003 (19 лет)
|Имя
|Иван
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Зеньков
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.04.2023
|19' - 90'
|Энергетик-БГУ
|1:4
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2023
|19' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:4
|Шахтер (Солигорск)