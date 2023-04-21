Иван Михнюк - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Михнюк
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пинск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Иван
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Михнюк
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пинск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:2
|Слуцк (Слуцк)