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    Иван Михнюк - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Владимирович
    Фамилия Михнюк
    Команда Слуцк
    Состав Основной
    Родной город Пинск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 2003 (19 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.04.2023 1' - 90' Сморгонь 3:2 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слуцк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.04.2023 1' -90' Сморгонь (Сморгонь) 3:2 Слуцк (Слуцк)
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