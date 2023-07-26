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    Иван Кузнецов - статистика

    #82 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Кузнецов
    Команда Ростов
    Состав Основной
    Родной город Екатеринбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 2004 (19 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2023 1' - 63' Ростов 1:0 Рубин Россия. Кубок, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2023 1' -63' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Рубин (Казань)
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